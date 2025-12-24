ТАСС: бригада ВСУ в Харьковской области утратила боеспособность

В росcийских силовых структурах также сообщили, что в лесу западнее Лимана бойцы "Севера" захватили пять опорных пунктов противника

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Мотопехотная бригада ВСУ в Харьковской области после тяжелых боев практически полностью утратила боеспособность. Об этом ТАСС сообщили в росcийских силовых структурах.

"На харьковском направлении в результате тяжелых боев практически полностью утратила боеспособность 57-я омпбр ВСУ. Вместо нее для ведения активных боевых действий украинское командование задействует 58-ю омпбр, укомплектованность которой также оставляет желать лучшего", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в лесу западнее Лимана бойцы "Севера" захватили пять опорных пунктов противника, отразив одну контратаку 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. "В ходе отражения атаки вражеская штурмовая группа полностью уничтожена. Продвижение составило до 350 м", - отметил собеседник.