ТАСС: бригада ВСУ в Харьковской области утратила боеспособность
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Мотопехотная бригада ВСУ в Харьковской области после тяжелых боев практически полностью утратила боеспособность. Об этом ТАСС сообщили в росcийских силовых структурах.
"На харьковском направлении в результате тяжелых боев практически полностью утратила боеспособность 57-я омпбр ВСУ. Вместо нее для ведения активных боевых действий украинское командование задействует 58-ю омпбр, укомплектованность которой также оставляет желать лучшего", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в лесу западнее Лимана бойцы "Севера" захватили пять опорных пунктов противника, отразив одну контратаку 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. "В ходе отражения атаки вражеская штурмовая группа полностью уничтожена. Продвижение составило до 350 м", - отметил собеседник.