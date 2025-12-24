ТАСС: ВСУ перебросили на купянское направление подразделения нацгвардии

В российских силовых структурах сообщили, что на севере Харькова отмечаются расчеты БПЛА 47-й отдельной мехбригады противника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Командование ВСУ перебросило с липцовского направления на купянское подразделения 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Командование ВСУ не считает липцовское направление приоритетным и перебросило из Липцов на купянское направление часть подразделений 13-й брон НГУ. На севере Харькова отмечаются расчеты БПЛА 47-й отдельной мехбригады", - сказал собеседник агентства.