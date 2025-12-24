ТАСС: в Сумской области батальон ВСУ отрезан от снабжения

В российских силовых структурах сообщили, что в таком положении оказались позиции 13-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. ВСУ в Сумской области испытывают серьезные проблемы с логистикой, позиции одного из батальонов отрезаны от снабжения. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"На сумском направлении серьезные проблемы противник испытывает с логистикой. Фактически отрезанными от снабжения оказались позиции 13-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который лишился последнего тяжелого дрона-курьера", - сказал собеседник агентства.