Марочко: Киев готовит оборону на территории Святогорской лавры в ДНР

По словам эксперта, ВСУ возводят фортификации, устанавливают тетраэдры и минные заграждения

ЛУГАНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины строят линию обороны вдоль реки Северский Донец, новые огневые позиции противника также появляются в Святогорской лавре и территории вокруг нее в Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, средства объективного контроля армии РФ выявили инженерные работы по укреплению оборонительной линии противника вдоль реки Северский Донец и населенном пункте Святогорск в ДНР.

"Противник возводит новые фортификации, устанавливает тетраэдры и минные заграждения. Также оборудуются новые огневые позиции, в том числе на территории заповедника и Святогорской лавры", - сказал он.