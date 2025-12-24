Над регионами России за ночь сбили 172 украинских БПЛА

Из них 110 дронов уничтожили над Брянской областью

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за ночь над регионами РФ 172 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 110 - над территорией Брянской области, 20 - над территорией Белгородской области, 14 - над территорией Калужской области, 12 - над территорией Тульской области, 6 - над территорией Орловской области, 4 - над Московским регионом, в том числе 2, летевшие на Москву, 3 - над территорией Липецкой области и по 1 - над территориями Волгоградской, Курской и Смоленской областей", - рассказали в Минобороны .