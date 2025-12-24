Марочко: ВС РФ заняли новые позиции у Васюковки в ДНР

Военный эксперт добавил, что российские бойцы также вскрыли и уничтожили пункт временной дислокации противника в Миньковке

ЛУГАНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие РФ в ходе продвижения заняли новые рубежи и позиции у Васюковки, а также ударили по флангам ВСУ у Орехово-Васильевки Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Российские войска в ходе продвижения заняли новые рубежи и позиции юго-западнее Васюковки ДНР. Кроме того, северо-восточнее и юго-западнее Орехово-Васильевки наши бойцы нанесли фланговые удары по украинской группировке, находящейся в населенном пункте. На данный момент здесь ведется работа по охвату вражеского укрепрайона", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что бойцы РФ также вскрыли и уничтожили пункт временной дислокации противника в Миньковке. В результате этого Киев, предварительно, потерял 18 солдат, 2 военные машины и бронетранспортер.

Об освобождении российскими войсками населенного пункта Васюковка Минобороны РФ сообщило 27 ноября, а об освобождении Орехово-Василевки стало известно 9 февраля 2025 года.