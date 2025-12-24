Военная операция на Украине. Онлайн

ВСУ за минувшие сутки дважды нанесли удары по территории Донецкой Народной Республики на волновахском и красноармейском направлениях. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

В управление поступили сведения о гибели одного человека, еще двое получили ранения. Разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. В ведомстве добавили, что стало известно о новых пострадавших от украинских атак. Так, 5 декабря в Димитрове и 23 декабря в Селидове были ранены два человека.