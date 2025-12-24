Военная операция на Украине. Онлайн
Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:17
Группа майора Дениса Стоякина смогла овладеть важным участком противника без потерь среди личного состава.
ВСУ за минувшие сутки дважды нанесли удары по территории Донецкой Народной Республики на волновахском и красноармейском направлениях. В управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР поступили сведения о гибели одного человека, еще двое получили ранения. Разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Основные события 25 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС.