Военная операция на Украине. Онлайн

21:00
обновлено 21:17
Группа майора Дениса Стоякина смогла овладеть важным участком противника без потерь среди личного состава.

ВСУ за минувшие сутки дважды нанесли удары по территории Донецкой Народной Республики на волновахском и красноармейском направлениях. В управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР поступили сведения о гибели одного человека, еще двое получили ранения. Разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

21:14

ВСУ за минувшие сутки дважды нанесли удары по территории Донецкой Народной Республики на волновахском и красноармейском направлениях. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

В управление поступили сведения о гибели одного человека, еще двое получили ранения. Разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. В ведомстве добавили, что стало известно о новых пострадавших от украинских атак. Так, 5 декабря в Димитрове и 23 декабря в Селидове были ранены два человека.

 

 

21:03

