Над регионами России сбили 23 украинских беспилотника
Редакция сайта ТАСС
07:11
обновлено 07:14
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотника над регионами России с 07:00 до 10:00 мск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"24 декабря с 07:00 мск до 10:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: девять - над территорией Республики Крым, шесть - над территорией Оренбургской области, три - над территорией Калужской области, два - над территорией Брянской области и по одному БПЛА уничтожены над Московским регионом и над территориями Республики Башкортостан и Белгородской области", - говорится в сообщении.