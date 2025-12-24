Над регионами России сбили 31 украинский беспилотник

Работали силы ПВО

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российские системы противовоздушной обороны за три часа уничтожили 31 украинский беспилотник над регионами РФ, больше всего - в Брянской области. Об этом проинформировали в Министерстве обороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

По данным ведомства, 24 декабря с 10:00 до 13:00 по московскому времени дежурные расчеты ПВО перехватили и сбили 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Из них 18 были уничтожены над Брянской областью, 7 - над Белгородской, 3 - над акваторией Черного моря, 2 - над Калужской областью и 1 - над Рязанской областью.