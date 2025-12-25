РСЗО "Град" уничтожила пункты временной дислокации и живую силу ВСУ в Харьковской области

После выполнения задачи расчеты немедленно покинули боевые позиции, что исключило возможность ответного удара

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" Западной группировки войск уничтожил пункты временной дислокации, пункты управления беспилотниками и живую силу ВСУ в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты РСЗО "Град" реактивного артиллерийского дивизиона 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области уничтожили пункты временной дислокации, пункты управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ", - отметили в министерстве.

Там рассказали, что получив от операторов разведывательных беспилотников данные о местонахождении значительного скопления живой силы, артиллеристы выдвинулись на огневой рубеж, а после развертывания произвели залпы 122 мм реактивными снарядами по объектам свыше 20 км.

После выполнения задачи расчеты немедленно покинули боевые позиции, что исключило возможность ответного удара. В Минобороны пояснили, что алгоритм действий, включающий предварительную пристрелку и корректировку, позволяет минимизировать расход боеприпасов при максимальной эффективности поражения целей.