ТАСС: интернет-ресурсы ГУР МО Украины начали кампанию против Генштаба ВСУ

Ресурсами ГУР критикуется непризнание военным командованием Украины потери населенного пункта Северск в ДНР на протяжении длительного периода времени, сообщили в российских силовых структурах

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов © UkrPictures/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Подконтрольные Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины интернет-ресурсы начали публично критиковать действия Генштаба ВСУ, тем самым вступив в открытую конфронтацию. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Главное управление разведки Украины во главе с [Кириллом] Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) может готовить заговор против нынешней власти и скрытно ищет сторонников. Подтверждением этому может служить вчерашний демарш ресурса "Дипстейт", работающего на ГУР, с резкой критикой украинского Генштаба. И не просто с критикой, а с обвинениями во лжи", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что, в частности, ресурсами ГУР критикуется непризнание военным командованием Украины потери населенного пункта Северск в ДНР на протяжении длительного периода времени.

"Риторика, с которой выступают гуровские аналитики, очень похожа на ту, с которой выступает скандально известная нардеп Марьяна Безуглая. Она также славится частыми выпадами в адрес украинского военного командования и лично в адрес главкома ВСУ [Александра] Сырского", - добавил представитель силовых структур.