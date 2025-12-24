Над регионами России за три часа уничтожили 29 украинских БПЛА

Из них 10 аппаратов сбили в Белгородской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами РФ с 20:00 мск до 23:00 мск 29 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили Минобороны России.

"24 декабря 2025 года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА над территорией Белгородской области, 7 БПЛА над территорией Брянской области, 3 над территорией Московского региона, в том числе 1 летевший на Москву, 2 БПЛА над территорией Воронежской области, 2 БПЛА над территорией Орловской области, 2 БПЛА над территорией Ростовской области, 1 БПЛА над территорией Калужской области, 1 БПЛА над территорией Курской области и 1 БПЛА над территорией Тульской области", - говорится в сообщение.