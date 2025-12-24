Группа майора Стоякина без потерь овладела важными позициями

В Минобороны также рассказали о о подвиге рядового Данила Бодня, благодаря чьим действиям удалось сохранить жизнь личного состава и не допустить повреждения орудия

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Группа майора Дениса Стоякина смогла овладеть важным участком противника без потерь среди личного состава. О подвиге офицера рассказали в Минобороны РФ.

По информации ведомства, Стоякин вместе с группой выполнял задачу по овладению важным участком противника. Приближаясь к назначенной позиции, офицер принял решение провести дополнительные разведывательные мероприятия, чтобы получить точные данные о численности вражеских сил. После оценки обстановки Стоякин рационально распределил личный состав по направлениям.

"Совместно со своими подчиненными он осуществил прорыв оборонительных рубежей противника и успешно продвинулся вглубь обороны противника, нейтрализовав значительное количество вражеских сил. Благодаря мужеству и профессионализму майора Дениса Стоякина российское штурмовое подразделение без потерь среди личного состава уничтожило врага и овладело его позициями", - подчеркнули в министерстве.

Там также рассказали о подвиге рядового Данила Бодня. Он выполнял боевую задачу в составе артиллерийского расчета. Во время движения на новую огневую позицию рядовой обнаружил FPV-дрон противника, который двигался в сторону транспорта с личным составом расчета.

"Несмотря на движение автотранспорта по сложному рельефу местности, Данил точными выстрелами из личного стрелкового оружия поразил вражеский дрон, который сдетонировал в воздухе", - рассказали в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что благодаря хладнокровию и профессионализму Бодни удалось сохранить жизнь личного состава и не допустить повреждения орудия.