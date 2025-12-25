Разработчик: "Князь Вандал" стал основным оптоволоконным дроном ВС РФ

Генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев сообщил, что беспилотник стал наиболее массовым и широко применяемым в своей нише

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" стал основным оптоволоконным беспилотником Вооруженных сил РФ по итогам применения в 2024-2025 годы. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" (Великий Новгород) Алексей Чадаев.

"Главный итог в том, что наш "Князь Вандал Новгородский" стал основным оптоволоконным дроном Вооруженных сил РФ - наиболее массовым и широко применяемым в своей нише. За 1,5 года "Ушкуйнику" удалось увеличить производство дронов на два порядка, при этом без снижения результативности. Показатели, которые были достигнуты при производстве беспилотника малыми объемами, подтвердились и тогда, когда "Князь Вандал" десятками тысяч аппаратов ежемесячно поехал в подразделения всей объединенной группировки войск ВС РФ", - сказал Чадаев.

