Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Истребительное сопровождение стратегических ракетоносцев обеспечивали экипажи самолетов Су-33

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС (Воздушно-космических сил - прим. ТАСС) России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей", - говорится в сообщении. В военном ведомстве отметили, что полет длился более семи часов.

Там добавили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского флота. "На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств", - отметили в Минобороны.

В военном ведомстве пояснили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в министерстве.