ВСУ в Красноармейске пытались сбежать при зачистке ВС РФ микрорайона Лазурный

Бойцы "Центра" уничтожили группу украинских военнослужащих

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Группа ВСУ во время зачистки российскими бойцами микрорайона Лазурный в Красноармейске ДНР пыталась спастись бегством и была ликвидирована. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Командир стрелкового взвода 71-го отдельного батальона специального назначения 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" Владимир Шубин рассказал, что в ходе зачистки была замечена группа ВСУ, перебегающая с угла одного дома к другому. Военнослужащий отметил, что украинским солдатам было предложено сдаться в плен, но они отказались.

"Неонацисты отказались сложить оружие и пытались покинуть поле боя, спасаясь бегством, но в результате огневого контакта были ликвидированы", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что в свою очередь военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" продолжают зачистку населенного пункта Родинское севернее Красноармейска.

"Военнослужащие, действуя малыми мобильными группами, совершают стремительный рывок к позициям противника и навязывают бой. Действия штурмовиков координируются операторами подразделения войск беспилотных систем. Данная тактика позволяет штурмовикам сохранять темп наступления и внезапность при выполнении боевых задач", - пояснили в ведомстве.