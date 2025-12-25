Бойцы группировки "Центр" поздравили детей Донецка с наступающим Новым годом

Ребятам вручили подарки и пожелали успехов в учебе и здоровья, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Центральной группировки войск поздравили детей Донецка с наступающим Новым годом, рассказали в Минобороны РФ.

"Военнослужащие группировки в ходе проведения акции поздравили детей дошкольного и школьного возраста общеобразовательных учреждений города Донецка, а также их родителей с наступающим Новым годом. От лица всех военнослужащих группировки вручили им заслуженные подарки, а также пожелали успехов в учебе и здоровья", - поделились в военном ведомстве.

Старший инспектор военной автоинспекции Игорь Скугаревский отметил, что считает важным поздравлять детей с Новым годом, ведь они - цветы жизни. "Мы живем для них, мы строим историю, я думаю, дети - это все", - подчеркнул он.

"Военнослужащие группировки войск "Центр" поздравляют с наступающим Новым годом всех граждан России, а также желают им любви, тепла и здоровья", - подчеркнули в военном ведомстве.