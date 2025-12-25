В Запорожской области ВС РФ уничтожили станцию РЭБ и технику с живой силой ВСУ
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Операторы роты беспилотных систем 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили автомобиль с живой силой, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и наземный робототехнический комплекс (НРТК) ВСУ в районе города Орехов Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" уничтожили станцию РЭБ и НРТК противника в районе города Орехов Запорожской области. Выполняя разведывательные задачи оператор БПЛА обнаружил движущийся автомобиль пехоты украинских националистов. Точным ударом FPV-дрона транспортное средство с живой силой противника было уничтожено", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что противник пытался замаскировать станцию РЭБ. Российские военнослужащие также обнаружили НРТК, выполняющий доставку на передовую боеприпасов и материальных средств.