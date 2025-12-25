ТАСС: ВСУ из-за потерь отводят часть подразделений вглубь Сумской области

В российских силовых структурах сообщили, что речь идет о подразделениях 119-й отдельной бригады теробороны и спецроты 58-й отдельной мотопехотной бригады

Редакция сайта ТАСС

© Spencer Platt/ Getty Images

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в Краснопольском районе Сумской области отводят из-за потерь часть подразделений вглубь региона. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении в Краснопольском районе ВСУ, понеся большие потери, вынужденно отводят подразделения 119-й отдельной бригады теробороны, спецроты 58-й отдельной мотопехотной бригады и спецназ Госпогранслужбы Украины на более выгодные позиции вглубь Сумской области", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали ТАСС, что на этот участок фронта украинское командование перебросило спецназ Госпогранслужбы Украины и подразделения "штрафников" из 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ из-под Волчанска.