ТАСС: ВСУ из-за потерь отводят часть подразделений вглубь Сумской области
03:32
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в Краснопольском районе Сумской области отводят из-за потерь часть подразделений вглубь региона. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"На сумском направлении в Краснопольском районе ВСУ, понеся большие потери, вынужденно отводят подразделения 119-й отдельной бригады теробороны, спецроты 58-й отдельной мотопехотной бригады и спецназ Госпогранслужбы Украины на более выгодные позиции вглубь Сумской области", - сказал собеседник агентства.
Ранее силовики сообщали ТАСС, что на этот участок фронта украинское командование перебросило спецназ Госпогранслужбы Украины и подразделения "штрафников" из 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ из-под Волчанска.