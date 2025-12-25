Морские пехотинцы Балтфлота провели учения по уничтожению опорных пунктов

Морпехи отрабатывали различные тактические приемы, опираясь на боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции

КАЛИНИНГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Тактику захвата и уничтожения опорных пунктов "противника" отработали на учениях гвардейцы дивизии морской пехоты Балтийского флота, дислоцированной на территории Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"Учения с участием военнослужащих соединения морской пехоты флота проводились на одном из полигонов в Калининградской области в рамках отработки боевого слаживания отделений. Морпехи отрабатывали различные тактические приемы, опираясь на боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции", - рассказали в пресс-службе.

Одной из главных задач, решаемых на учениях, была отработка действия при штурме опорных пунктов "противника", отметили военные.

"Выдвинувшись к выявленному "опорнику" условного противника, группа морпехов скрытно выдвинулась к нему и штурмом овладела им, преодолев противодействие "неприятеля". Штурмовую группу прикрывали снайперские пары, занявшие боевые позиции, позволяющие осуществлять огневой контроль назначенного участка", - уточнили в пресс-службе. Добавив, что на этапе боя отдельная группа военнослужащих осуществляла тыловое прикрытие ударного подразделения морских пехотинцев.

В пресс-службе подчеркнули, что такого рода тренировки по боевой подготовке с военнослужащими соединения морской пехоты проходят под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт участия в СВО.