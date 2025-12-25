ТАСС: элитная бригада ВСУ превратилась в донора для штурмовых подразделений

Российские силовики пояснили, что украинское командование и западные советники возлагали на бригаду "Магура" большие надежды, однако она прославилась лишь кадрами разбитых танков Leopard и большими потерями

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. 47-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) "Магура" ВСУ, которая формировалась как элитное подразделение, теперь используется украинской армией как резерв для штурмовых подразделений. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Силовики пояснили, что в 2023 году, в период формирования, бригаду "Магура" оснащали самыми современными образцами вооружений стран НАТО. Украинское командование и западные советники возлагали на бригаду большие надежды, однако она прославилась лишь кадрами разбитых танков Leopard и большими потерями.

"После назначения комбригом совсем юного М. Данильчука бригада окончательно превратилась в донора живой силы для штурмовых подразделений. <...> От "элитности" бригады не осталось и следа. С потерей "медийности" 47-й бригады сократилась и волонтерская помощь. Например, на сумском направлении военнослужащие 47 ОМБр не могут позволить себе даже "Мавик", не говоря уже о тяжелых ударных дронах "Вампир", - отметил собеседник агентства.

Сменилась и тяжелая техника: теперь вместо Leopard и Abrams военные ВСУ используют танки Т-64 и Т-72, восстановленные после критических повреждений. Патронажная служба, которая занималась вопросами пропавших без вести и покалеченных прекратила свою работу, а общение с родственниками военнослужащих свелось к шаблонным письмам, где меняется только ФИО, подытожил собеседник ТАСС.