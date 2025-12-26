Расчеты FPV-дронов уничтожают украинских боевиков в селе Гришино ДНР

Под удар операторов беспилотников попадает также инженерная техника, используемая ВСУ для создания сети ходов и укреплений в районе населенного пункта, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожают личный состав формирований ВСУ в населенном пункте Гришино в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем в составе алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожают украинских боевиков в населенном пункте Гришино, расположенном северо-западнее Красноармейска Донецкой Народной Республики", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что операторы FPV-дронов ликвидируют живую силу противника, скрывающуюся в постройках населенного пункта, а также в лесопосадках и сетях траншей, расположенных вокруг Гришино.

Кроме того, под удар операторов беспилотников попадает инженерная техника, используемая противником для создания сети ходов и укреплений в районе населенного пункта.