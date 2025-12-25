ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Боец РФ успешно довез боеприпасы на позиции, отразив атаку трех БПЛА ВСУ

Действия ефрейтора Юрия Хордукаша обеспечили боеспособность подразделения, что способствовало своевременному выполнению поставленной боевой задачи, отметили в Минобороны
Редакция сайта ТАСС
21:01

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Ефрейтор Юрий Хордукаш в ходе выполнения боевой задачи по подвозу боеприпасов и материальных средств на позиции отразил атаку трех беспилотников ВСУ на свой транспорт. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе движения автомобиль военнослужащего был неоднократно атакован БПЛА противника. Ефрейтор Хордукаш уничтожил три БПЛА противника и продолжил выполнение боевой задачи, не допустив потери техники и личного состава и доставив необходимое количество провизии и боекомплекта", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, действия ефрейтора обеспечили боеспособность подразделения, что в свою очередь способствовало своевременному выполнению поставленной боевой задачи.

Кроме того, в министерстве рассказали о подвиге лейтенанта Владимира Малишевского. Он выполнял боевую задачу по восстановлению связи под интенсивным артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ и ударами БПЛА противника.

"Лейтенант Малишевский оперативно произвел ремонт и восстановление полевой линии связи между командным пунктом батальона и наблюдательным пунктом штурмовой роты, что позволило в дальнейшем командованию батальона осуществлять оперативное управление штурмовыми действиями", - сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что мужество и профессионализм лейтенанта способствовали оперативному выполнению поставленной задачи в полном объеме. Уточняется, что впоследствии штурмовые группы ВС РФ продвинулись вглубь обороны противника и заняли более выгодные рубежи. 

