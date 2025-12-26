В России создали безэкипажную лодку "Юность-82" с кругосветной дальностью хода

Для построения маршрута лодка использует карту океанских течений, сообщил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российские специалисты разработали безэкипажную лодку "Юность-82", использующую для движения океанские течения при минимальных затратах энергии. Лодка способна совершить несколько кругосветных плаваний за одно применение, сообщил ТАСС генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Одним из проектов ЦКБР является безэкипажная лодка "Юность-82" с кругосветной дальностью хода. Несмотря на отсутствие ядерной силовой установки, "Юность" может совершить кругосветное плавание, и не один раз. Принцип такой же, как и у морских черепах: лодка использует карту океанских течений для построения маршрута движения в заданную точку при минимальных затратах энергии. Да, моторы на лодке есть, но их задача - не маршевый ход, а подруливание на границах течений, чтобы переходить между ними или удерживаться внутри", - сказал Кузякин.

По словам специалиста, скорость лодки равна скорости морских течений. "В связи с этим лодка обладает минимальной парусностью и все время находится в полупогруженном состоянии, что заодно обеспечивает сложность ее обнаружения локационными или акустическими средствами. Поэтому лодка оборудуется специальными транспондерами, чтобы ее могли обнаружить. Технические подробности пока рано разглашать, но лодка имеет достаточное водоизмещение, чтобы доставить в нужную точку мира исследовательский груз. Задача таких аппаратов в метеорических исследованиях моря и прибрежных территорий суши на предмет качества окружающего воздуха и состояния радиационной обстановки", - отметил Кузякин.

Генконструктор ЦКБР сообщил, что новейшая безэкипажная лодка дешева в производстве и может производиться массово. "Стоимость одной лодки невысока и количество изделий обеспечит массовость их присутствия в мировом океане. В любой момент, если необходимо, лодки можно будет собрать вместе для выполнения какой-либо важной экологической миссии", - сказал он.

Кузякин подчеркнул, что область профессиональной деятельности ЦКБР - преобразование наработок цифровой инженерии в открытом доступе в военное русло. "Мы работаем со всем многообразием решений, в том числе на земле и на море. <…> Удивительно, но с инженерной точки зрения между ударными FPV-дронами и безэкипажной лодкой "Юность-82" общего больше, чем между той же лодкой и морской торпедой. Разный уровень технологий, разный подход, разный уровень гибкости в применении и, как следствие, в сценариях боевого применения", - заявил специалист.