Бойцы группировки "Восток" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ у Гуляйполя

Противник также потерял опорные позиции

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили пункты управления беспилотниками и передовые опорные пункты ВСУ в районе Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты 152-мм самоходных гаубиц 2С3 "Акация" группировки "Восток" уничтожили пункты управления беспилотной авиации ВСУ в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области", - говорится в сообщении военного ведомства.

Там отметили, что артиллеристы группировки также ликвидировали опорные пункты противника у Гуляйполя, вследствие чего ВСУ понесли потери живой силы и оборудованных позиций.

Кроме того, в министерстве проинформировали, что операторы БПЛА группировки "Восток" сорвали попытку переброски резервов ВСУ у Гуляйполя. "В ходе боевой работы операторы уничтожили несколько бронемашин типа "Козак", а также автомобильную технику, использовавшуюся боевиками украинского режима для перемещения резервов, подвоза продовольствия и боекомплекта", - говорится в сообщении.