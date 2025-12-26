В мариупольском филиале Нахимовского училища открыли бюст генерал-майора Гудкова

На мероприятии присутствовали воспитанники и командование училища, а также сослуживцы Михаила Гудкова, сотрудники администрации Мариуполя и представительства Санкт-Петербурга

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Бюст дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова установили на территории филиала Нахимовского военно-морского училища (НВМУ) в Мариуполе. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В филиале Нахимовского военно-морского ордена Почета училища Министерства обороны Российской Федерации в городе Мариуполе состоялась церемония открытия бюста дважды Героя России генерал-майора Михаила Евгеньевича Гудкова", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что мероприятие прошло под руководством заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом РФ генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова. "С первых дней с ним участвовали в специальной военной операции, и именно Миша был тем человеком, который стал воссоздавать морскую пехоту. Стал воссоздавать как род войск, объединять морскую пехоту, все соединения морской пехоты в единое целое. Его желание, особенно его энергия, постоянное стремление этого человека - оно было неудержимым. Дивизия помнит своего командира. Врага било, бьет и будет бить", - выступил с речью заместитель главкома.

В министерстве отметили, что на церемонии присутствовали воспитанники и представители командования училища, а также администрации города и представительства Санкт-Петербурга в Мариуполе, сослуживцы Гудкова и ветераны ВМФ.

"Открытие бюста дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова на территории филиала Нахимовского училища в городе воинской славы Мариуполе имеет глубокое символическое значение и является символом мужества, доблести и беззаветного служения отечеству", - подчеркнули там.

О генерал-майоре

В сентябре филиалу Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе было присвоено почетное наименование дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова.

Гудков родился 11 января 1983 года в Украинске (ДНР), в 2000 году окончил школу и стал курсантом Новосибирского военного института. В Приморье прошел путь от командира воздушно-десантного взвода до командира десантно-штурмового батальона. Участник боевых действий на Северном Кавказе и в Сирии. С 24 февраля 2022 года в должности командира 155-й отдельной бригады морской пехоты принимал участие в специальной военной операции. В марте 2025 года Гудков получил назначение на должность заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом России. Президент РФ Владимир Путин сообщил ему о назначении на встрече с моряками АПЛ "Архангельск". Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в курском приграничье.