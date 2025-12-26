Ми-28НМ уничтожил опорный пункт и технику ВСУ в зоне группировки "Север"

Удар нанесли авиационными ракетами по разведанным целям

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вертолет Ми-28НМ уничтожил опорный пункт и бронетехнику ВСУ в зоне ответственности Северной группировки российских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ уничтожил опорный пункт и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север". <…> Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника, - говорится в сообщении.

Как отметил командир экипажа вертолета, Ми-28НМ в ходе спецоперации зарекомендовал себя с положительной стороны и позволяет выполнять полеты на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, нанося точечные удары, не входя в зону ПВО противника. "Начал летать с момента начала СВО. Цели были разнообразные. Живая сила, легкая бронированная техника, тяжелая бронированная техника, взводные опорные пункты, также пункты управления БПЛА противника. Экипаж у нас слаженный. Я, как командир, доверяю своему штурману полностью, так как знаю, что он меня не подведет и выполнит работу на сто процентов. Слава России! Победа будет за нами!" - сказал командир экипажа.