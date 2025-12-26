Группировка "Запад" уничтожила пункт дислокации ВСУ у Купянска

Российские бойцы для атаки применили барражирующие боеприпасы "Куб", отметили в Минобороны

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Расчет барражирующего боеприпаса "Куб" войск беспилотных систем уничтожил пункт временной дислокации с живой силой противника на купянском направлении, сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Военнослужащие 164-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили скопление живой силы ВСУ на купянском направлении в зоне СВО", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что оперативное уничтожение выявленных целей позволяет вести наступательные действия, лишая противника возможности нанести удар по группам пехоты, продвигающимся по открытым участкам местности.

"Барражирующие боеприпасы "Куб" предназначены для поражения одиночных и групповых объектов в тактической глубине противника. Наводятся на цель по заданным координатам. Они могут применяться как в дневное, так и в ночное время, в том числе при сильных порывах ветра. Система управления комплексами позволяет передавать команды управления в реальном масштабе времени. Боеприпасам характерна низкая акустическая заметность, простота эксплуатации, высокая скрытность и скорость развертывания, пуска и свертывания", - добавили в министерстве.