Марочко: чиновники из офиса Зеленского посетили Краматорск

Это может быть связано с процессом мирного урегулирования на Украине, считает военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Чиновники из офиса Владимира Зеленского в начале текущей недели посетили подконтрольный Киеву Краматорск Донецкой Народной Республики. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, визит украинских чиновников в город может быть связан с "процессом так называемого мирного урегулирования" конфликта на Украине.

По его словам, согласно данным, полученным от агентурного источника, в начале текущей недели в Краматорск прибывали спецавтомобили с киевскими номерами вместе с кортежем сопровождения.

"После посещения административных и военных объектов "гости" покинули город. Со слов очевидцев, меры безопасности и задействованные ресурсы говорят о том, что в Краматорске побывали высокопоставленные чиновники с офиса Зеленского или министерств. Сопутствующие данные и косвенные признаки свидетельствуют, что, с большой долей вероятности, данный факт связан с процессом так называемого мирного урегулирования и решением на местах технических вопросов", - сказал он.