Расчеты "Мста-Б" уничтожили пункт дислокации ВСУ на сумском направлении

Артиллеристы группировки "Север" также ликвидировали пункт управления БПЛА

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Артиллеристы группировки "Север" уничтожили пункт управления БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ на сумском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В этот раз расчеты буксируемых гаубиц "Мста-Б" артиллерийского подразделения 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) в составе группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили пункт управления БПЛА и временный пункт дислокации с живой силой ВСУ в зоне проведения СВО на сумском направлении. Это значительно облегчило продвижение мотострелковых подразделений для дальнейших наступательных действий", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнять боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы.