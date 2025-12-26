Бойцы бригады "Север-V" уничтожили скопление пехоты ВСУ в блиндаже у Часова Яра

После серии сбросов с БПЛА противник был вынужден укрыться в блиндаже, что и выдало его местоположение

Редакция сайта ТАСС

© Добровольческий корпус/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, комбинированным ударом уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ севернее Часова Яра. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе корпуса.

"К северу от Часова Яра разведка бригады "Север-V" обнаружила передвижение пехоты ВСУ. После серии сбросов с БПЛА противник был вынужден укрыться в блиндаже, тем самым выдав его местоположение. К работе подключилась артиллерия бригады. Противник оказался заперт внутри укрытия, пока арта (артиллерия - прим. ТАСС) методично разрушала блиндаж. Одно из попаданий вызвало детонацию боекомплекта", - говорится в сообщении.