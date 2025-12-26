"Вице-адмирал Кулаков" вернулся в базу после выполнения задач дальнего похода

Поход продолжался 220 суток

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Северного флота/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" завершил выполнение задач дальнего похода и вернулся в Североморск, сообщили в пресс-службе флота.

"В Североморске состоялась торжественная встреча большого противолодочного корабля Северного флота "Вице-адмирал Кулаков", который завершил выполнение задач дальнего похода и вернулся в базу", - говорится в сообщении.

На флоте уточнили, что доклад об успешном выполнении поставленных задач экипажем корабля принимал начальник штаба Кольской флотилии разнородных сил Северного флота контр-адмирал Олег Гладкий. Он поблагодарил экипаж за успешное выполнение поставленных задач от имени командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова.

"Дальний поход большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" продолжался более семи месяцев. За время дальнего похода экипаж корабля принял участие в различных учениях, в том числе во взаимодействии с моряками Балтийского флота в оперативном учении Военно-Морского флота "Июльский шторм" и в совместном стратегическом учении "Запад-2025", - напомнили в пресс-службе.

Там отметили, что в ходе дальнего похода североморцы совершенствовали боевую подготовку и военно-морскую выучку, а также отработали десятки боевых упражнений по противолодочной и противовоздушной обороне.

"Дальний поход большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" продолжался 220 суток. За кормой большого противолодочного корабля осталось около 30 тысяч морских миль", - добавили на флоте.