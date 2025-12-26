В ДНР заявили об уничтожении ударом ФАБ до роты солдат ВСУ на Днепропетровщине

Речь идет о 92-й штурмовой бригаде противника

ДОНЕЦК, 26 декабря. /ТАСС/. Почти рота солдат 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ уничтожена одним ударом ФАБ-1500 в населенном пункте Александровка Днепропетровской области, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"В Александровке Днепропетровской области под ударом ФАБ-1500 вооруженные формирования Украины потеряли до роты личного состава. Речь идет о 92-й штурмовой бригаде противника", - сказал Кимаковский.

Он добавил, что ВСУ пытаются вывозить раненых и погибших с места удара, идут работы по разбору завалов.