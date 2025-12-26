Мантуров: РФ нарастит военно-техническое сотрудничество с дружественными странами

Первый вице-премьер при этом отметил приоритет задач от Минобороны РФ

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия будет наращивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24".

"У нас сейчас стоит вынужденный приоритет - задачи Минобороны РФ, несколько откладывается поставка дружественным странам. <…> Безусловно, мы будем наращивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами", - сказал Мантуров.