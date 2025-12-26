Горемыкин вручил награды участникам СВО в госпитале им. Мандрыка

В их числе орден Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость", "За воинскую доблесть" и "За боевые отличия"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил награды проходящим реабилитацию участникам СВО в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил награды военнослужащим - участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка. Замглавы российского военного ведомства вручил государственные награды Российской Федерации и медали Министерства обороны РФ военнослужащим, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность в ходе выполнения задач специальной военной операции. В их числе орден Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость", "За воинскую доблесть" и "За боевые отличия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Горемыкин также передал ветеранам поздравления от имени министра обороны Андрея Белоусова и поблагодарил их за мужество, отвагу, верность воинскому долгу, присяге и России. "Вы действительно настоящие защитники, вы наши герои. Мы гордимся вами, гордятся вооруженные силы, близкие, вся страна гордится вашим подвигом. Спасибо вам", - сказал он.

В военном ведомстве добавили, что замминистра обороны также высоко оценил работу медицинского персонала госпиталя за личные заслуги в лечении, восстановлении и реабилитации участников СВО.

Отмечается, что Горемыкин наградил их медалями "Луки Крымского" и "За помощь и милосердие".