В Калининградской области 1 тыс. человек пожелали служить на Балтфлоте

Все кандидаты прошли отбор и были отправлены для прохождения службы в составе соединений и воинских частей флота

КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. жителей Калининградской области изъявили желание служить по контракту на Балтийском флоте в 2025 году, сообщила пресс-служба флота.

"В течение 2025 года в пункт отбора на военную службу по контракту по Калининградской области обратилось свыше 1 тыс. человек, решивших добровольно заключить контракт для прохождения службы на Балтийском флоте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все кандидаты прошли отбор по строгим критериям и были отправлены для дальнейшего прохождения службы в составе соединений и воинских частей флота.

Пресс-служба уточняет, что для прохождения военной службы по контракту в Министерстве обороны Российской Федерации на должностях прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин и рядовых отбираются граждане России, как мужчины, так и женщины. Кандидат на военную службу должен быть, в частности, годным по состоянию здоровья, иметь высокие профессионально-психологические качества, уровень образования не ниже среднего общего, хороший уровень физической подготовленности.