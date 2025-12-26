Опыт СВО, новый облик ВС РФ и работа ОПК. Заявления Путина
Редакция сайта ТАСС
13:49
Российские войска получают бесценный опыт во время специальной военной операции, и он в полной мере используется при формировании нового облика ВС России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по государственной программе вооружения.
Он также отметил, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) работает стабильно, обеспечивая вооруженные силы необходимой техникой.
ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.
О работе ОПК
- Российский оборонно-промышленный комплекс работает стабильно, обеспечивая вооруженные силы необходимой техникой: "Наши предприятия ОПК, работая в стабильном режиме, поставляют в войска все необходимое вооружение и технику".
- При этом вооружения поставляются "как в интересах подразделений, задействованных в специальной военной операции, так и для вооруженных сил в целом".
- Производство особо востребованных образцов вооружений в зоне СВО с 2022 года "увеличилось кратно".
- Россия нарастила производство средств поражения и боеприпасов "более чем в 22 раза" за последние годы.
- Кратный рост производства особо востребованных в спецоперации вооружений по сравнению с 2022 годом - это результат работы всей экономики в целом: "Без развития и без стабильной ситуации в финансах, в экономике в целом это тоже было бы невозможно".
Об опыте СВО
- В ходе СВО "постоянно меняются характер, форма и способы ведения боевых действий".
- Российские войска получают бесценный опыт во время специальной военной операции: "И получаемый войсками абсолютно бесценный опыт в полной мере используется при формировании нового облика вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса тоже".