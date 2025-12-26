Статья

Опыт СВО, новый облик ВС РФ и работа ОПК. Заявления Путина

Президент назвал кратный рост производства особо востребованных в спецоперации вооружений результатом работы всей экономики в целом

Российские войска получают бесценный опыт во время специальной военной операции, и он в полной мере используется при формировании нового облика ВС России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по государственной программе вооружения.

Он также отметил, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) работает стабильно, обеспечивая вооруженные силы необходимой техникой.

ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.

О работе ОПК

Российский оборонно-промышленный комплекс работает стабильно, обеспечивая вооруженные силы необходимой техникой: "Наши предприятия ОПК, работая в стабильном режиме, поставляют в войска все необходимое вооружение и технику".

При этом вооружения поставляются "как в интересах подразделений, задействованных в специальной военной операции, так и для вооруженных сил в целом".

Производство особо востребованных образцов вооружений в зоне СВО с 2022 года "увеличилось кратно".

Россия нарастила производство средств поражения и боеприпасов "более чем в 22 раза" за последние годы.

Кратный рост производства особо востребованных в спецоперации вооружений по сравнению с 2022 годом - это результат работы всей экономики в целом: "Без развития и без стабильной ситуации в финансах, в экономике в целом это тоже было бы невозможно".

Об опыте СВО