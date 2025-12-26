ТАСС: батальон ВСУ, чей штаб захватили в Гуляйполе, требуют расформировать

Помещение командного пункта личный состав 102-й бригады покидал в панике и спешке, о чем говорят брошенные телефоны и секретная документация, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Украинские граждане требуют расформировать 102-й батальон теробороны ВСУ, чей штаб был захвачен российскими штурмовиками позиций в Гуляйполе Запорожской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Силовики напомнили, что накануне сеть облетели кадры, как российские штурмовики захватили штаб украинской бригады в Гуляйполе.

"В связи с событиями в Гуляйполе в украинских социальных сетях украинцы стали требовать расформировать 102-й обр ТРО. Радикальные нацисты обвиняют в утрате Гуляйполя", - отметил собеседник агентства.

По мнению украинцев, отметили силовики, бригада виновата в отсутствии личного состава на позициях, саботажа офицерского состава и введении в заблуждение командования.

По мнению собеседника ТАСС, помещение командного пункта личный состав 102-й бригады покидал в панике и спешке, о чем говорят брошенные телефоны и секретная документация. При этом они могли не знать, что смежные подразделения 225-го полка убежали с позиций и никому об этом не доложили.