Марочко сообщил о начале зачистки Димитрова

У противника нет шансов выйти из города, уточнил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС, архив

ЛУГАНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Российские военные разрезали остающуюся в Димитрове (украинское название - Мирноград) ДНР группировку ВСУ и начали зачистку территорий. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо Димитрова: по улице Центральной полностью разрезана украинская группировка. По сути, идет зачистка данного населенного пункта. У противника абсолютно нет никаких шансов выйти из города", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что в подвалах города солдаты РФ еще обнаруживают укрывающихся мирных жителей и оказывают им всю необходимую помощь.

21 декабря Марочко сообщал ТАСС, что солдаты ВСУ, остающиеся в Димитрове, истощены, их запасы "тают на глазах".

Президент России Владимир Путин на "Итогах года" 19 декабря заявил, что Димитров полностью окружен, ВСУ не получили команды и разрешения сложить оружие и пытаются выйти из окружения малыми группами.