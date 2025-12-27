Марочко сообщил о начале зачистки Димитрова
ЛУГАНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Российские военные разрезали остающуюся в Димитрове (украинское название - Мирноград) ДНР группировку ВСУ и начали зачистку территорий. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
"Касаемо Димитрова: по улице Центральной полностью разрезана украинская группировка. По сути, идет зачистка данного населенного пункта. У противника абсолютно нет никаких шансов выйти из города", - сказал он.
Военный эксперт уточнил, что в подвалах города солдаты РФ еще обнаруживают укрывающихся мирных жителей и оказывают им всю необходимую помощь.
21 декабря Марочко сообщал ТАСС, что солдаты ВСУ, остающиеся в Димитрове, истощены, их запасы "тают на глазах".
Президент России Владимир Путин на "Итогах года" 19 декабря заявил, что Димитров полностью окружен, ВСУ не получили команды и разрешения сложить оружие и пытаются выйти из окружения малыми группами.