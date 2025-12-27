ВС РФ уничтожили пехоту и позиции ВСУ в районе Гришина в ДНР

Российские войска продолжают зачистку населенного пункта, сообщали ранее в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Центральной группировки войск уничтожили живую силу и позиции противника во время продолжающейся зачистки села Гришино в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе боевой работы расчеты войск беспилотных систем группировки "Центр" с применением FPV-дронов коптерного и самолетного типа уничтожили выявленные вражеские цели в зданиях и сооружениях, а также в оборудованных блиндажах в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы БПЛА группировки в круглосуточном режиме выявляют и ликвидируют пехоту ВСУ в лесопосадках и укреплениях, срывая попытки ротации на линии боевого соприкосновения.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска продолжают зачистку Гришина.