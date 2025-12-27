Бойцам полка РХБЗ группировки "Центр" вручили госнаграды в зоне СВО

Военнослужащие получили медали "За отвагу", Суворова и Жукова, ведомственные знаки отличия "За воинскую доблесть" II степени и "Участнику специальной военной операции"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие гвардейского полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты группировки войск "Центр" удостоены государственных наград, которые им вручены в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие 2-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" награждены государственными и ведомственными наградами за успешное выполнение боевых задач на красноармейском направлении специальной военной операции",- информировали в ведомстве.

За мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач по нанесению огневого поражения противнику и поддержке мотострелковых подразделений группировки командир гвардейского полка полковник Иннокентий Лазовский вручил военнослужащим государственные награды: медали "За отвагу", Суворова и Жукова, ведомственные знаки отличия "За воинскую доблесть" II степени и "Участнику специальной военной операции".

В Минобороны РФ отметили, что в ходе проведения специальной военной операции военнослужащие 2-го гвардейского полка РХБ защиты 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" выполняют задачи на самых опасных направлениях, экипажи боевых машин ТОС-1А "Солнцепек" наносят существенное огневое поражение формированиям ВСУ, уничтожая опорные пункты и живую силу противника на линии боевого соприкосновения.