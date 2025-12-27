ВС РФ нанесли комбинированный удар по целям ВСУ на красноармейском направлении

В Минобороны рассказали, что дальность полета и продолжительность работы БПЛА Zala позволяет операторам проводить разведку местности круглосуточно

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Центральной группировки войск нанесли комбинированный удар беспилотниками, артиллерией и танковыми подразделениями по пехоте, бронетехнике, замаскированным позициям и маршрутам передвижения украинских формирований на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе воздушной разведки местности с применением разведывательного БПЛА Zala операторы расчета выявили районы скопления живой силы, бронетехники, замаскированные огневые позиции, а также маршруты передвижения разрозненных групп формирований ВСУ на линии боевого соприкосновения. Разведданные были оперативно переданы артиллерийским и танковым подразделениям, а также расчетам ударных FPV-дронов войск беспилотных систем группировки, которые незамедлительно нанесли огневое поражение по выявленным вражеским целям", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что дальность полета и продолжительность работы БПЛА Zala позволяет операторам проводить круглосуточную разведку местности и собирать информацию в глубоком тылу противника.