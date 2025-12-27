Командир Самурай: бойцы "Востока" у Косовцева уничтожили рой из шести дронов ВСУ

Российский военнослужащий уточнил, что по беспилотникам стреляли из автоматов

ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" при движении к населенному пункту Косовцево в Запорожской области уничтожили из автоматов шесть украинских дронов, которые пытались атаковать их группу. Об этом рассказал ТАСС командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии с позывным Самурай.

"При движении туда нас пытались убить. В лесополке нас заметили птички [БПЛА]. Один заметил, секунд через 15 налетели еще пять - рой. Шесть камикадзе нас окружили, хотели нас взять. В результате мы от них отстрелялись, работали из автоматов", - сказал командир.

По словам командира, их группа была небольшая и состояла из нескольких человек.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Косовцево в Запорожской области.