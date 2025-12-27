Бойцы отряда "БАРС-17" получили госнаграды в тыловом районе

Военнослужащим вручили медали "За отвагу", "За храбрость" I и II степени, "За спасение погибавших", а также ведомственные знаки отличия "Воин-доброволец"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Государственные награды вручены добровольцам отряда "БАРС-17" в составе Южной группировки войск, сообщили в Минобороны России.

"Награждение военнослужащих добровольческого отряда "БАРС-17", действующего в составе Южной группировки войск, государственными наградами состоялось в тыловом районе проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что представитель главного организационно-мобилизационного управления Минобороны РФ вручил добровольцам, проявившим мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач, медали "За отвагу", "За храбрость" I и II степени, "За спасение погибавших", а также ведомственные знаки отличия "Воин-доброволец". Он поблагодарил личный состав отряда за самоотверженность и мужество, личный вклад в общее дело и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.