Командир Лев: бойцы "Востока" заходили в Косовцево с тыла
02:07
ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" заходили в населенный пункт Косовцево в Запорожской области с тыла ВСУ, рассказал ТАСС командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии с позывным Лев.
"Подобрали погоду, подобрали туман и начали заходить с тыловых зон противника, давить, брать в кольцо, чтобы противник не успел выйти и не дал своим союзникам подобраться", - сказал командир.
По его словам, на входе в населенный пункт были установлены минные заграждения и колючая проволока.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Косовцево в Запорожской области.