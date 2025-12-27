Командир Лев: бойцы "Востока" заходили в Косовцево с тыла

На входе в населенный пункт были установлены минные заграждения и колючая проволока, сообщил командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" заходили в населенный пункт Косовцево в Запорожской области с тыла ВСУ, рассказал ТАСС командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии с позывным Лев.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Подобрали погоду, подобрали туман и начали заходить с тыловых зон противника, давить, брать в кольцо, чтобы противник не успел выйти и не дал своим союзникам подобраться", - сказал командир.

По его словам, на входе в населенный пункт были установлены минные заграждения и колючая проволока.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Косовцево в Запорожской области.