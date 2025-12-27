ВС РФ уничтожили капонир с САУ Paladin в Харьковской области

Боевую задачу выполнила группировка "Север", отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Северной группировки войск уничтожили капонир с самоходной артиллерийской установкой (САУ) Paladin на харьковском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе одного из дежурств военнослужащими 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" был обнаружен капонир с самоходной артиллерийской установкой Paladin производства США. Для полного уничтожения САУ противника были применены несколько FPV-дронов с зажигательной и кумулятивной боевой частью", - говорится в сообщении.

На предоставленных Минобороны кадрах зафиксированы прямые попадания российских беспилотников по тщательно замаскированной технике противника, которая загорелась и была уничтожена.