Командир Лев: группировка "Восток" уничтожила в Косовцеве более взвода ВСУ

Затем бойцы ВС РФ закрепились в домах, рассказал командующий взводом 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии

ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" при зачистке населенного пункта Косовцево в Запорожской области уничтожили более взвода солдат ВСУ, рассказал ТАСС командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии с позывным Лев.

"Уничтожили чуть больше взвода противника. Потом закрепились в домах", - отметил командир.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Косовцево в Запорожской области.