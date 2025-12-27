Командир Лев: группировка "Восток" уничтожила в Косовцеве более взвода ВСУ
02:06
ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" при зачистке населенного пункта Косовцево в Запорожской области уничтожили более взвода солдат ВСУ, рассказал ТАСС командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии с позывным Лев.
"Уничтожили чуть больше взвода противника. Потом закрепились в домах", - отметил командир.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Косовцево в Запорожской области.