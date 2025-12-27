Командир Тайфун: при штурме Косовцева зачистили пункт управления БПЛА ВСУ

На месте обнаружили FPV-дроны и гексакоптеры, сообщил командир штурмового взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии

ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Бойцы группировки войск "Восток" при штурме Косовцева в Запорожской области зачистили пункт управления БПЛА ВСУ. Как рассказал ТАСС командир штурмового взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии с позывным Тайфун, на месте были обнаружены FPV-дроны и гексакоптеры.

"Зашли в деревню и сразу закрепились в первом доме. Противник не ожидал и даже не знал, что мы там. Передвигались бесшумно, заходили тихо. Нашли дом, где находились расчеты "Бабы-яги" и FPV, подошли скрытно и отработали", - сказал командир.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Косовцево в Запорожской области.