Группировка "Восток" за сутки уничтожила свыше 215 солдат ВСУ

Также противник лишился боевой бронированной машины "Козак", САУ М109 и "Гвоздика", буксируемой гаубицы М777, 13 автомобилей, 5 экскаваторов, пункта боепитания, 13 дронов самолетного типа и 8 пунктов управления БПЛА

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск за минувшие сутки уничтожили порядка 215 украинских солдат, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем более 215 военнослужащих, боевую бронированную машину "Козак", самоходные артиллерийские установки М109 и "Гвоздика", буксируемую гаубицу М777, 13 автомобилей, 5 экскаваторов, пункт боепитания, 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 8 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.