В зоне СВО уничтожили главаря запрещенного РДК

Денис Капустин был приговорен заочно к пожизненному лишению свободы за организацию нападения диверсантов на Брянскую область

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Основатель запрещенной в РФ и признанной террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК) Денис Капустин (внесены в РФ в перечень экстремистов и террористов) уничтожен на запорожском направлении. Об этом сообщило само формирование.

Капустин был приговорен заочно к пожизненному лишению свободы за организацию нападения диверсантов на Брянскую область и ряд других преступлений.