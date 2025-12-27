ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В зоне СВО уничтожили главаря запрещенного РДК

Денис Капустин был приговорен заочно к пожизненному лишению свободы за организацию нападения диверсантов на Брянскую область
06:40
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Основатель запрещенной в РФ и признанной террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК) Денис Капустин (внесены в РФ в перечень экстремистов и террористов) уничтожен на запорожском направлении. Об этом сообщило само формирование.

Капустин был приговорен заочно к пожизненному лишению свободы за организацию нападения диверсантов на Брянскую область и ряд других преступлений. 

